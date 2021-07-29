В Херсоне в магазине продали рыбу с червями: видео неприятного "сюрприза"

В Херсоне местная жительница показала, какую рыбу продают в магазине "Ступеньки". Там женщина приобрела рыбу сразу с" наживкой" – червями внутри.

Об этом Юлия Ерема рассказали в Facebook-сообществе "Херсон днем и ночью".

По словам женщины, она отправила в сообщество видео, снятое в магазине, чтобы предупредить местных жителей об опасности.

На ролике видно, что в рыбе, которая продается с икрой, уже успели завестись черви.

"С икоркой хорошая рыбка. И с наживкой уже сразу. Магазин "ступеньки", - прокомментировала Юлия.

Кроме того, женщина показала чек, на котором можно увидеть дату и место приобретения продукта.

Фото: в Херсоне в рыбе женщина нашла рыбу (facebook.com/groups)

Что сообщили в магазине

Через некоторое время Юлия рассказала, что магазин сделал возврат и попросил прощения за несвежие продукты.

"Сделали возвращение. Магазин извинился. Но все же будьте осторожны! Это неприятно!"- пишет она.

В сети пользователи отреагировали на ситуацию.