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В Херсоне в магазине продали рыбу с червями: видео неприятного "сюрприза"

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Херсон , Четверг 29 июля 2021 08:03
В Херсоне в магазине продали рыбу с червями: видео неприятного "сюрприза" Коллаж РБК-Украина: в Херсоне в рыбе нашли червей
Автор: Тетяна Самарук

В Херсоне местная жительница показала, какую рыбу продают в магазине "Ступеньки". Там женщина приобрела рыбу сразу с" наживкой" – червями внутри.

Об этом Юлия Ерема рассказали в Facebook-сообществе "Херсон днем и ночью".

По словам женщины, она отправила в сообщество видео, снятое в магазине, чтобы предупредить местных жителей об опасности.

На ролике видно, что в рыбе, которая продается с икрой, уже успели завестись черви.

"С икоркой хорошая рыбка. И с наживкой уже сразу. Магазин "ступеньки", - прокомментировала Юлия.

Кроме того, женщина показала чек, на котором можно увидеть дату и место приобретения продукта.

В Херсоне в магазине продали рыбу с червями: видео неприятного &quot;сюрприза&quot;Фото: в Херсоне в рыбе женщина нашла рыбу (facebook.com/groups)

Что сообщили в магазине

Через некоторое время Юлия рассказала, что магазин сделал возврат и попросил прощения за несвежие продукты.

"Сделали возвращение. Магазин извинился. Но все же будьте осторожны! Это неприятно!"- пишет она.

В сети пользователи отреагировали на ситуацию.

  • Все бывает, но это не приятно. Продавцы тоже не могут заглянуть внутрь содержимого;
  • "Ступеньки" испортились. А когда это был любимый рыбный магазин;
  • Летом рыбу нельзя покупать, быстро портится;
  • Всегда там скупаемся. Все свежее и вкусное.

Ранее мы сообщали, что в киевском супермаркете мышь на прилавке нагло наминала продукты.

Также, что делать, если в продуктах нашли живность.

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