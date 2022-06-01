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У Херсоні дідусь рятувався від окупації і пройшов пішки 250 км

Пенсіонеру вдалося втекти з окупованого Херсона (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Херсоні літній чоловік вирішив врятуватися від окупації і втекти з міста. Він проробив шлях пішки довжиною в 250 кілометрів.

Про це повідомляють в мережі.

Як пенсіонер покинув село в Херсонській області

Пенсіонер Віктор Чайка з села Приморське Херсонської області змушений був рятуватися з окупованого росіянами села. Він пройшов пішки 250 кілометрів.

Коли росіяни почали перетягувати техніку в Скадовськ, а над Приморським почали літати ракети, дідусь вирішив рятуватися. Він взяв з собою невелику сумку з речами, щоб переодягнутися, і пішки відправився в дорогу.

Ночував у кущах

Чоловік пройшов з Приморського 12 км До Скадовська, звідти - 40 кілометрів до Голої Пристані, потім - ще 25 кілометрів до Олешок, звідти – на Херсон, Берислав і в бік Нікополя. Йому не раз довелося ночувати в кущах, адже в разі руху вночі могли стріляти без розмов.

В цілому за п'ять днів чоловік подолав 250 км, поки разом з двома випадковими попутниками не зустрів ЗСУ на кордоні Херсонської та Дніпропетровської областей.

Українські військові допомогли чоловікам прибути в спокійне місце.

Пенсіонеру вдалося втекти від окупантів

Читайте також, історію харків'янки, у якої ракета РФ забрала чоловіка і 5-місячного сина.

Також ми розповідали історію бійця з острова Зміїний, який потрапив у полон і після повернення відразу одружився.

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Херсон