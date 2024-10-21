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Попробуйте не засмеяться. В Нью-Йорке провели парад собак в костюмах на Хэллоуин (фото)

Домашние любимцы одеты в разнообразные костюмы (скриншот / TikTok)
Автор: Людмила Рябухіна

19 октября в Нью-Йорке состоялся 34-й парад собак в Хэллоуин. Тысячи посетителей, принарядившись в костюмы вместе с домашними питомцами, собрались в парке Ист-Виллиджа.

РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие фото четырехлапых костюмов с фестиваля в Нью-Йорке.

История фестиваля

Первое шествие с домашними питомцами провели в 1990 году, после реконструкции парка Томпкинс-сквер. Как отмечают организаторы фестиваля, основатели стремились создать безопасное место для прогулок с собаками в бурной жизни Нью-Йорка.

Согласно оговорке Департамента парков, фестиваль должен был финансироваться общественностью, а не городом. Владельцы собак, которые так упорно боролись за то, чтобы мероприятие для домашних любимцев стало реальностью, нашли средства и волонтеров.

С тех пор парк стал местом для ежегодного проведения парада костюмированных собачек.

Событие становится возможностью владельцам четырехлапых проявить фантазию и креативность: кто-то подбирает стильный образ для всей семьи, а кто-то шьет фантастический костюм пушистику собственноручно.

Как прошел фестиваль собачек в 2024 году (скриншот / TikTok)

Как отметил ведущий волонтер фестиваля, Джозеф Бордуин, парад костюмированных собачек в этом году стал самым большим за всю историю события. Впрочем, призов за лучший костюм не дарили - в этот раз награждали только овациями.

С нарядами собачники постарались во славу - пушистые модели дефилировали в костюмах пищи, мифических существ, персонажей культовых фильмов и телесериалов. Не обошлось и без образов знаменитостей и даже животных из мемов.

Костюмы собак на парад (скриншот / TikTok)

Значение фестиваля для жителей

Каждый год грандиозное событие объединяет не только владельцев собак, но и других жителей Нью-Йорка, радушно фотографирующих хвостатых. Ведь костюмы пушистиков не могут не вызывать улыбку.

По словам Тайрелла Гиббса, волонтера парада, собаки являются эмоциональными спутниками, делающими жизнь в Нью-Йорке более управляемой и стабильной. Поэтому это особый день для владельцев четырехлапых.

Владельцы собак на фестивале в Хэллоуин (скриншот / TikTok)

Кстати, раньше мы рассказывали о том, что украинец увидел необычного пресмыкающегося в Волынской области.

А также сообщали о том, что в Украине вывели новую породу лошадей.

При написании материала использовались следующие источники: USA Today, Facebook-страница Tompkins Square Halloween Dog Parade, TikTok.

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