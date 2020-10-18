Хеллоуїн 2020: коли будемо святкувати, головні традиції та заборони

Хеллоуїн або Ніч напередодні Дня всіх святих відзначається щорічно в останній день жовтня, та дата цього містичного і страшного свята залишається незмінною.

Вже зовсім скоро, в ніч з 31 жовтня на 1 листопада у багатьох країнах світу у мільйонів людей знову буде можливість повеселитися, вбравшись у костюм нечистої сили, і знову зазвучать жартівливі погрози "Trick-or-treat" (солодощі або витівки). Правда, з урахуванням пандемії через карантин у 2020 році та карантинні обмеження, такі "жахалки" очевидно перейдуть з вулиць в мережу.

В Україні свято Хеллоуїн з кожним роком стає все більш популярним. Цьому сприяє не тільки цікавий формат сучасного святкування, але і наявність історичних "коренів". Так, наші пращури в язичницькі часи відзначали в цю дату Велесову ніч, традиції та обряди якої дуже схожі з західним Самайном.

Які традиції, правила і заборони у свято Хеллоуїн

Гарбуз зі свічкою (або "світильник Джека") - незмінний атрибут і головний символ свята - спочатку виконував функцію відлякування нечистої сили. А ще, щоб блукаючі Землею душі померлих знайшли дорогу в чистилище. Також в давні часи люди розпалювали ритуальні багаття, а святковий вогонь вважали таким, що очищає від гріхів та хвороб.

Святкування Хеллоуїна не обходиться без гарбуза (фото: pixabay.com)

Вважається дуже поганою прикметою загасити вогонь в гарбузі до закінчення свята - нібито це обіцяло нещастя, або порушника заборони могли схопити духи й потягти з собою в пекло.

Ще один заборона, пов'язана зі "світильником Джека" - в жодному разі не можна ламати та викидати гарбуза у святковий вечір. В іншому випадку злі духи можуть жорстоко помститися й покарати порушника травмами чи навіть загибеллю.

Перехожі на вулицях повинні маскуватися під всяку нечисть, щоб обдурити цих злих духів і не бути впізнаними, а багато століть тому люди вбиралися у шкури тварин.

Діти на Хеллоуїн обов'язково ходили цілою юрбою по домівках сусідів і знайомих, випрошуючи солодощі зі словами Trick-or-treat ("гаманець або життя", "солодкість або гидота"). Зараз відмову дорослих відкупитися від "загроз" дітвори смакотою можуть вважати жадібністю або снобізмом, а от раніше називали дуже поганою прикметою і вірили, що за це можна серйозно поплатитися і накликати на себе великі нещастя.

Раніше ми писали про те, що українцям додали багато вихідних і перенесли свята, а також розповідали, коли тепер будемо відпочивати.