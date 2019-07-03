Хедлайнер Atlas Weekend 2019 заарештований: участь у фестивалі під питанням

Американський репер A$AP Rocky, який був раніше заявлений хедлайнером літнього фестивалю Atlas Weekend, був заарештований в Стокгольмі за бійку. Відео події музикант опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що під час прогулянки по Стокгольму, за A$AP Rocky та його охороною ув'язалися якісь незнайомі люди, які явно виявляли агресію. Вони були неадекватними і намагалися щось розповісти музиканту в той час, як охоронці ввічливо просили їх відійти в бік.

A$AP Rocky (Getty Images)

"Ця пара наркоманів – не мої фанати. Я не знаю цих людей і не хотів ніяких проблем. Вони переслідували нас чотири квартали і приставали до дівчат. Заспокойтеся вже", - так прокоментував ситуацію A$AP Rocky під відео.

Він намагався втихомирити неадекватів, але ті явно провокували музиканта і його охоронців. У якийсь момент вони вдарили одного з них навушниками і зав'язалася бійка. Після цього репер зник з місця події і з'ясувалося, що він опинився в поліції.

A$AP Rocky заарештований і на даний момент він перебуває під вартою, ведеться розслідування. На даний момент невідомо, чи встигне репер вийти з в'язниці і приїхати в Україну. Його виступ у Києві заплановано на 13 липня на території Виставкового центру.

Нагадаємо, раніше ми писали найважливішу інформацію про великий літній фестиваль Atlas Weekend 2019.

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