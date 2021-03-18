Хайпова тематика: мама 8-річної Мілани висловилася про роман дочки з 13-річним блогером
Після скандалу через роман 8-річної Мілани Маханець та 13-річного блогера Паші Пая, мамі дівчинки довелося виправдовуватися за цю історію і дорослі фото дітей. Жінка запевняє, що справжніх стосунків у дітей немає, а Паша ставиться до доньки як брат.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Дар'я каже також, що на дітях гроші не заробляє, і нічого ганебного в дорослих фото дітей не бачить. Жінка просить не травмувати дітей, але тут же знімає сторіс з журналістами.
Микола Кулеба, уповноважений з прав дітей, каже, що це приносить шкоду, як мінімум - психічному здоров'ю дітей.
"Це порушує норми моралі. Не може дитина у вісім років, дівчинка, залучатися до таких зйомок, з хлопчиком, який теж малолітній, 13 років", - стверджує Кулеба.
Мама Мілани каже, що фото в ліжку - жарт, і взагалі - діти просто повторюють популярні серед інших блогерів тренди.
"Це хайпова тематика розвитку дитячої сторінки. Це було розраховано на дітей, а не на вихід кудись", - каже мама дівчинки.
Мілана Маханець і Паша Пай (instagram.com/milamaxanets)
За словами Дар'ї, ініціатором цього всього були самі діти. І в роман дітей не вкладалося те, що зараз показують ЗМІ.
"Я ніколи не планувала заробляти на дитині... Я планую, щоб вона була популярним блогером, коли вона виросте. Коли вона сама зможе вести свою сторінку".
Мілана, Паша і їх батьки вже дали свідчення в поліції. Дар'я сподівається, що кримінальне провадження щодо можливого виготовлення порнографії, буде закрито до суду через відсутність складу злочину. А сама Мілана зізналася, що любить Пашу, як брата.
Мама 8-річної Мілани Дар'я Маханець не бачить нічого поганого в її романі з 13-річним блогером Пашею Паєм (відео: ТСН)
Нагадаємо, що скандал спалахнув через роман між Likee-блогерами 8-річною Міланою і 13-річним Павлом. У соцмережах вони заявили, що почали зустрічатися, з'явилися фото з поцілунками і навіть в ліжку.
І хоча мати дівчинки не бачить в цьому нічого поганого, експерти заявили, що подібні фото є посяганням на нормальний статевий розвиток дітей, які це дивляться і зображують.
Батько Мілани, з яким її мама в розлученні, каже, що шокований тим, що відбувається.