На хайпі: Вакарчук різко висловився про вибори (відео)

Святослав Вакарчук проголосував на другому турі виборів президента 2019 і заявив, що має намір контролювати виконання новим главою держави своїх передвиборчих обіцянок. Також фронтмен рок-групи "Океан Ельзи" нагадав, що не підтримує жодного з кандидатів - ані Петра Порошенка, ані Володимира Зеленського, але сьогодні зробив свій вибір на голосуванні усвідомлено, і чекає аналогічного підходу від всіх українців. Про це музикант і громадський діяч розповів журналістам телеканалу "Прямий".

Вакарчук висловив думку, що нинішня виборча кампанія "пройшла на емоціях, на хайпі, на взаємних звинуваченнях", і часто "форма підміняла сенс"

"Було дуже багато форми і мало змісту, як хотілося б... І дуже шкода, що у нас було мало часу зосередитися на реформах, на командах, і на людях, що стоять за тими чи іншими реформами. Зараз нам так чи інакше доведеться з цим працювати. Ми зіткнемося з тим, що вибори закінчаться, емоції уляжутся або трансформуються в інші емоції, а потрібно рухати країну вперед", - сказав він.

Відомий музикант зазначив, що Україна повинна йти в Європу та НАТО. Також необхідно контролювати виконання президентом своїх передвиборчих обіцянок.

"Я особисто збираюся робити це будь-якими можливими способами", - запевнив Вкарчук.

Святослав Вакарчук проголосував на виборах президента 21 квітня (фото: instagram.com/okeanelzy_official)

На виборчій дільниці журналісти задали йому питання про політичні плани, чи готовий він прийняти участь у виборах у Верховну Раду. Святослав не дав прямої відповіді, але заявив, що має намір використовувати всі законні інструменти.

Також він закликав усіх зосередитися не на минулому, а на майбутньому.

"Адже вороги - не ті, хто голосує не так. Вороги - ті, хто хоче знищити нашу державність", - пояснив Вакарчук.

Відео: YouTube / Телеканал Прямий

Зазначимо, що на вибори 21 квітня Вакарчук прийшов у вишиванці, про що говорив у своєму вчорашньому зверненні до українців.

Також ми писали про те, що 31 березня Святослав Вакарчук проголосував у першому турі на виборах і сказав слова, які зворушили багатьох українців.