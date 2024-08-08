"Хаймарс - наш защитник": популярная ведущая растрогала историями о своих домашних любимцах

Домашние питомцы ведущей

Вместе с мужем Алексеем Резниковым у нее есть любимцы Аля, Хаймарс и Соломон.

Первая кошка, как известно, появилась у ее избранника еще раньше, до знакомства с ней. Но кошка приняла Юлию, и сейчас она в шутку называет любимицу больше своей, чем мужа.

"Первая кошка Аля у Алексея появилась давно. Я с ней познакомилась, когда мы начали встречаться. Я часто шучу, что Аля первой меня приняла в его семье. Она сразу вылезла мне на колени и сидит до сих пор. Хотя она всегда очень настороженно относится. к новым людям, долго присматривается, никогда не подходит первой", - говорит Зорий.

Позже пара взяла к себе маленького котенка, которого они решили назвали Хаймарс, а впоследствии в их семье появился еще один любимец - Соломон.

"А со мной произошло наоборот. Так что теперь это больше моя кошечка, чем мужа. Чего не скажешь о ребятах - Хаймарсе и Соломоне. Те, ради объятий и вкусностей готовы на все!" - также замечает она.

Заря активно показывает своих любимцев в соцсетях (Фото: instagram.com/yulia_zoriy)

По словам звезды телевидения, котам удалось подружиться между собой, в то время как Аля пока решила держаться в стороне и быть не столь дружелюбной.

Напоследок Зорий назвала их семью "многокотной".

"Хаймарс у нас появился в феврале 2023-го. Он наш защитник. Очень чувствительный котик. Я надеялась, что они подружатся с Алькой, и им будет весело вместе. Но этого не произошло, Аля не приняла ни его, ни потом Соломона. Поэтому ребята дружат между собой, а Аля не дружит ни с кем. Вообще, животные дома - это антистресс. Они так нежны, так забавны, преданы, чувствительны. Очень рады, что их у нас трое. Так что мы многоКотная семья", - рассказывает звезда.

Ведущая со своим мужем (Фото: instagram.com/yulia_zoriy)

К слову, Юлия Зорий - 38-летняя ведущая утренней информационно-развлекательной программы "Ранок у великому місті", которая выходит на канале ICTV.

С 2020 года состоит в браке с бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым.