Харківське метро чекають зміни: про що йде мова

Що відомо про нові станції метро в Харкові

Проєкт будівництва електродепо і нових станцій Олексіївської лінії в бік вулиці Одеська був затверджений ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Місцева влада встигла оголосити всі необхідні тендери, а саме будівництво мало розпочатися цієї весни.

Метро Харкова (фото: instagram.com/kh_metro)

Однак через дії російських загарбників, тендерні процедури сповільнилися.

"В даний час реалізація проєкту знаходиться на стадії переговорів з учасниками тендеру, які повинні підтвердити подальшу участь у конкурсі", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу мер міста Ігор Терехов запевняє, що "необхідні для будівництва кошти лежать на рахунках, і як тільки дозволить військова обстановка, будуть взяті в роботу".

Відомо, що в проєктну документацію будуть внесені деякі зміни - фахівці "врахують отриманий під час війни досвід". Це в першу чергу стосується будівництва електродепо на відкритій в 2016 році станції "Перемога".

Станція "Перемога" (фото: wikipedia.org)

"Ворог обстрілював наші депо, постраждала певна кількість складів метрополітену. Тому з метою безпеки проєкт необхідно змінити і пустити депо під землею", - пояснив харківський градоначальник.

Як зараз виглядає метро Харкова

На сьогодні в Харківському метрополітені функціонують 30 станцій, які розташовуються на трьох лініях:

Холодногірсько-Заводська

Салтівська

Олексіївська

Напрямок уздовж проспекту Гагаріна вважається найбільш перспективним наразі.

В першу чергу місто планує побудувати станції "Державінська" і "Одеська", а у віддаленій перспективі проміжну "Каштанову". Відкрити цю ділянку планували в 2025 році.

Один з проєктів станції "Одеська" (фото: wikipedia.org)

Харківське метро займає 50 місце в світі за інтенсивністю використання, а також 32 місце в Європі по довжині експлуатованих ліній.

Додамо, що в найближчі 10 років Харків планував відкрити станції "Дружби Народів", "Залютине", "Роганська", "Проспект Тракторобудівників", "602-й мікрорайон" та інші.

Зазначимо, що до початку повномасштабної війни місцева влада очікувала, що продовження Олексіївської гілки забезпечить збільшення добового пасажиропотоку на 160 тисяч осіб.

З 24 лютого по 24 травня 2022 року рух поїздів харківського метро не здійснювався через бойові дії. Всі станції використовувалися в якості укриття.