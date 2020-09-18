Харківські інспектори оштрафували пенсіонера на мільйон: не так поміняв вікна

У Харкові екологічні інспектори оштрафували інститут за заміну старих вікон на один мільйон гривень. Заступник директора, який відповідає за господарські справи, просто шокований.

Як розповіла журналіст Тетяна Доцяк на своїй сторінці в Facebook, інцидент стався в Харківському інституті низьких температур. Раніше цей інститут займався дослідженнями для космосу, а зараз у них важкі часи.

"Територія велика, приміщень купа, там всі, так би мовити, стареньке, як і більшість співробітників. І ось в цьому інституті надумали змінити декілька вікон. Старі рами склали на подвір'ї інституту, думали ними замінити вікна ще гірші на відомчій базі відпочинку. Але тут прийшли ревізори з державної інспекції й зробили а-та-та – вікна на траві, що це таке? І виписали штраф 800 гривень", - розповіла Доцяк.

Заступник директора, який відповідає за господарські справи, штраф взяв і вивіз вікна, як наказали екоінспектори. Але через кілька місяців з екологічної інспекції прийшов новий штраф – на один мільйон двісті тисяч гривень. Саме на таку суму своїми старими вікнами інститут приніс шкоди екології.

"70-річного дідуся, якого призначили відповідальним за старі вікна, ледь не кіндратій не вхопив. Але екоінспектори – принципові люди, їх не проб'єш, вони передали справу до прокуратури, а там з такими злочинцями за всією суворістю закону – відкрили кримінальну справу за статтею "Службова недбалість" і оголосили дідусеві підозру – до 5 років в'язниці", - додала журналістка.

Вона зазначила, що спілкувалася не так давно з екоінспекторами з інших питань і поставила питання про вікна. На що фахівець їй пояснила, що це не просто вікна і якщо з них фарба потрапить у ґрунт, то можуть бути страшні наслідки.

Однак ґрунт біля інституту на проби не брали, збитки просто порахували за формулою землі сільгосп призначення. Тобто, земля на проспекті Науки, на думку інспекторів – це поля. Експертиза показала, що вікна не були сміттям і назвала їх вторсировиною. Дідуся оголошували в розшук, його дошкуляли прокурори та навіть служба безпеки.

За словами Доцяк, прокурори вмовляли інститут визнати себе потерпілими. Потім пропонували зробити те ж саме Національної академії наук, до якої належить інститут. У результаті потерпілими визнано народ, а справу дідуся ось-ось передадуть до суду.

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