Під Харковом водії не пропускали "швидку", яка везла дитину з приступом апендициту (відео)

Так, медики транспортували до лікарні дівчинку з приступом апендициту.

"На відео бригада екстреної медичної допомоги у місті Балаклія здійснює шпиталізацію 11-річної дитини з діагнозом: апендицит", - йдеться у повідомленні.

На відео видно, як швидка із ввімкненими сиренами рухається жвавою дорогою. Її гальмує мікроавтобус попереду, який тривалий час не може з'їхати з дороги. До того ж по дорозі кілька разів трапляються "кишені", де можна зупинитися.

Тому швидка була вимушена виїхати на зустрічну й об'їхати мікроавтобус.

В результаті медики звернулися до водіїв з проханням поступатися дорогою каретам швидкої.