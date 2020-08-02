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Під Харковом померла 12-річна дитина: мати сама лікувала сина від ангіни

Харків, Неділя 02 серпня 2020 17:58
Під Харковом померла 12-річна дитина: мати сама лікувала сина від ангіни
Під Харковом помер 12-річний хлопчик після лікування матері (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Поліція розслідує обставини смерті дитини, яку мати сама лікувала від ангіни

В Ізюмському районі Харківської області помер 12-річний хлопчик. Мати каже, що у дитини була ангіна, але вона вирішила лікувати її самостійно без консультації лікарів.

Про смерть хлопчика поліції розповів лікар, який подзвонив в органи 1 серпня о 23:05. Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

На місце інциденту приїхала поліція. Жінка розповіла, що її син хворів на ангіну, але вона вирішила, що вилікує його вдома. В один момент дитина втратила свідомість. Після цього мати принесла хлопчика в приймальне відділення районної лікарні.

Медики, на жаль, вже нічим не змогли допомогти, і тільки констатували його смерть. Відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України "Умисне вбивство малолітньої дитини". За даним фактом проводиться перевірка.

Нагадаємо, під Запоріжжям дитина загинула через пральну машину. 7-річна дитина була вдома без нагляду батьків і доторкнулась до електронагрівача, який був встановлений в саморобній пральній машині.

Раніше під Києвом водій авто наїхав на 6-річну дівчинку. Дитина різко побігла на дорогу, де їхав автомобіль "Нива". Водій загальмував, але уникнути наїзду йому так і не вдалося.

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Новини України Харківсмерть ребенка
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