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Під Харковом учасника АТО відмовлялися везти всі водії: деталі скандалу

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 12:22
Під Харковом учасника АТО відмовлялися везти всі водії: деталі скандалу Під Харковом бійця АТО не пускали в маршрутку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Харківській області бійця АТО з посвідченням три рази не пускали в маршрутку безкоштовно.

Про це повідомляє Харків.city Facebook.

Інцидент стався в Пісочині.

"А все через те, що за новими правилами водій може брати тільки сидячі місця, з яких 5 місць зобов'язані дати для пільговиків. Чоловік з посвідченням два рази не зміг потрапити на транспорт і на третій вирішив викликати наряд поліції", - сказано в повідомленні на сторінці.

Через виклик поліції в автобусі виник конфлікт – водій почав обурюватися, що йому не дають заробляти.

Він доводив, що пасажири їздять з підробленими перепустками, і навіть заявляв, що нібито хлопець, який зайшов в автобус за ПБД, ніде не служив і не має права на пільговий проїзд.

На обурення одного з пасажирів водій грубо відповів: "Слухай, рот закрий, не базар, тобі права ніхто не давав, шановна!".

У результаті водій набрав людей і поїхав, а поліцейські й учасник АТО залишилися писати заяву.

Під Харковом учасника АТО не пускали в транспорт

Як ми писали раніше, під Львовом водій маршрутки накинувся на ветерана АТО і обізвав його свинею.

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