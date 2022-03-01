Під Харковом поліцейські знищили російські танки

Під Харковом в Дергачах поліцейські знищили два танки російських окупантів. Причому техніку ворога ліквідували на той момент, коли незначна територія Дергачівського району зараз тимчасово підконтрольна загарбникам.
Про це передали у прес-службі Національної поліції у Харківській області.
При цьому правоохоронці зазначають, що техніка противника палає і там, адже для завдання ураження силам російських окупаційних військ підходить будь-яка частина землі в Україні.
"Українські військові, нацгвардійці, поліція, тероборона, громадяни ніколи не погодяться на окупацію України. Ми всі будемо нищити ворога, навіть на тих територіях, на які тимчасово вліз агресор", - йдеться у публікації.
Також поліцейські знову закликали російських солдатів здаватися, скласти зброю та бігти додому.
"Тут вам не раді. Вас тут ненавидять. Україна буде вільною. Слава Україні!" - пишуть правоохоронці.
Також поліцейські показали відео про знищені в Дергачах російські танки.
Відео: у Дергачах Харківської області поліцейські знищили 2 танки російських окупантів
Раніше ми писали, що українці голими руками зупиняють танки на вулицях, а також закидають російські військові автомобілі коктейлями "Молотова".
Додамо, що по всій Україні з'являються білборди з напрямком, куди йти російським військам.
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