Під Харковом поліцейські знищили російські танки

При цьому правоохоронці зазначають, що техніка противника палає і там, адже для завдання ураження силам російських окупаційних військ підходить будь-яка частина землі в Україні.

"Українські військові, нацгвардійці, поліція, тероборона, громадяни ніколи не погодяться на окупацію України. Ми всі будемо нищити ворога, навіть на тих територіях, на які тимчасово вліз агресор", - йдеться у публікації.

Також поліцейські знову закликали російських солдатів здаватися, скласти зброю та бігти додому.

"Тут вам не раді. Вас тут ненавидять. Україна буде вільною. Слава Україні!" - пишуть правоохоронці.

Також поліцейські показали відео про знищені в Дергачах російські танки.

Відео: у Дергачах Харківської області поліцейські знищили 2 танки російських окупантів