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Під Харковом блискавка влучила в будинок: він миттєво спалахнув

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Четвер 01 липня 2021 12:17
Під Харковом блискавка влучила в будинок: він миттєво спалахнув Під Харковом блискавка влучила в будинок (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У Харківській області блискавка влучила в приватний будинок і він миттю спалахнув і загорівся.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській області.

Інцидент стався 30 червня в селищі Моначинівка Куп'янського району.

На місце загоряння будинку негайно направили відділення пожежно-рятувальної частини. У момент прибуття рятувальників горів дах господарської будівлі.

За свідченнями свідків, пожежа сталася через розряд блискавки, який потрапив у дах сараю, розповіли в прес-службі ДСНС області.

Відзначається, що крім удару блискавки і пожежі, в Харківській області постраждали і городи, які під час зливи засипав град. Під стихією більшою мірою потрапили міста Куп'янськ та Люботин - там опади пошкодив овочі та рослини. А в Лозовій вітер був настільки сильним, що повалив кілька дерев.

Під Харковом блискавка влучила в будинок: він миттєво спалахнувПід Харковом блискавка влучила в будинок: він миттєво спалахнув

Як уберегтися від удару блискавки

Під час ударів блискавки не підходьте близько до електропроводки, блискавковідводу, водостоків з дахів, антени, не стійте поруч з вікном, по можливості вимкніть телевізор, радіо та інші електропобутові прилади.

Якщо ви на природі - то найкраще буде лягти на землю, в ямку або Яр. Від високих дерев потрібно перебувати на відстані не менше 30 метрів. Не відкривайте парасольку і вимкніть мобільник. До укриття йдіть спокійним кроком, а не біжіть бігом.

Нагадаємо, нещодавно під Житомиром блискавка ледь не вбила школярку, яка розмовляла по мобільному.

Також ми писали про те, що перед цим під Харковом чоловіка вбило ударом блискавки.

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