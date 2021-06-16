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Під Харковом і Кропивницьким вулиці перетворилися на річки: затопило житлові будинки (фото)

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 16 червня, через сильні дощі підтопило два населених пункти в Харківській і Кіровоградській областях. При цьому вулиці перетворилися на річки, а у когось річка виявилася просто в будинку.

Про цю подію повідомили в ДСНС України.

Так, були затоплені вулиці в селищі Дворічне Куп'янського району Харківської області. Там підтопленими виявилися 26 домогосподарств. Рятувальникам також довелося очищати дренажні системи.

У Харківській і Кіровоградській областях затопило вулиці (фото: dsns.gov.ua)

Крім того, підтопило і місто Олександрія в Кіровоградській області. Тут затопило 11 дворів, з яких один - це приватний житловий будинок. Рятувальникам довелося відкачувати воду і також чистити дренажні системи.

У Харківській і Кіровоградській областях затопило вулиці (фото: dsns.gov.ua)

Нагадаємо, вчора, 15 червня, сильна гроза наробила біди в Дніпрі. Всього за пів години дощ підтопив кілька районів, хоча вранці ще нічого не віщувало біди.

Потужна злива почалася близько 16:30, і за кілька хвилин вулиці Дніпра перетворилися на бурхливі річки, оскільки стоки просто не справлялися з такою кількістю води.

Громадський транспорт тимчасово зупинився. Крім того, через негоду і шквали були пошкоджені деякі дерева.

Ми також писали про те, що сильні дощі паралізували вулиці Миколаєва. Всього за 30 хвилин випала рекордна кількість опадів для міста.

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