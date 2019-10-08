З'явилось відео побиття поліцейськими людей в одеському відділку поліції

Ілюстративне фото (flickr.com/national.police UA)

Поліцейські незаконно затримали двох людей і проти їх волі доставили до опорного пункту поліції

З'явилось відео катування поліцейськими людей у відділку поліції в Одесі. Відео опублікувала прес-служба Державного бюро розслідувань.

Як повідомляється, під час патрулювання залізничного вокзалу у місті Одеса, поліцейські незаконно затримали двох осіб та проти їх волі доставили до опорного пункту поліції.

Причиною затримання була підозра у крадіжці золотого ланцюжка. У цьому поліцейській хотіли, щоб затримані зізнались. Для зізнання у вчиненні крадіжки, поліцейські принижували одного із затриманих, застосовували щодо нього психологічний тиск, погрожували розправою та завдавали численні удари гумовим кийком.

Нагадаємо, колишнього сержанта поліції, який разом разом із іншим чоловіком напав на жінку та побив 17-річного студента у Полтаві, суд відправив у СІЗО на 2 місяці без права внесення застави.

Як повідомлялось, у Полтаві п'яний правоохоронець побив студента. Подія сталася ввечері 29 вересня в Подільському районі біля одного з житлових будинків по вулиці Небесної Сотні. Оперативники встановили, що одним з фігурантів конфлікту був працівник батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава".