У Харкові засяяла ялинка з авто рекордних розмірів (фото, відео)

У Харкові 25 грудня автовласники влаштували грандіозне новорічне свято і встановили черговий рекорд. Водії вистроїли свої транспортні засоби у вигляді новорічної ялинки. На усе святкове дерево пішло 1065 авто.

Як йдеться в Telergam-каналах "Харків 1654" і "Труха", черга з водіїв, які приїхали долучитися до дійства, сягнула кілька кілометрів. Сам флешмоб влаштували на парковці стадіону "Металіст".

Як свідчать опубліковані фото, для флешмобу автомобілі прикрасили новорічними гірляндами, а на дах деяких навіть поклали живі ялинки.

У Харкові водії збудували рекордно велику ялинку зі своїх авто (фото: t.me/kharkiv_1654)

Організатори свята розповіли, що рекорд зафіксували на фото і відео не лише традиційно, а й із висоти пташиного польоту, використовуючи квадрокоптер.

Аби долучитися до акції, необхідно були приїхати автомобілем і, керуючись рекомендаціями організаторів, запаркувати його у певному місці, щоб вбудуватися в автоялинку. Крім того, цього року через пандемію на заході стежили за карантинними заходами.

Рекордна ялинка з авто у Харкові (відео: Youtube.com)

У результаті 1065 автівок створили ялинку, довжиною 233 метри і шириною 96 метрів.

До слова, таке дійство проводять не вперше, але такого масштабу воно досягло лише цьогоріч. Торік незвичну ялинку збудували з лише 348 авто.

Найбільшу автоялинку в історії України збудували в Харкові (фото: t.me/kharkiv_1654)

Аналогічну акцію паралельно проводили і в Києві. У столиці новорічне дерево зібрали із 700 авто.

Нагадаємо, у Києві помітили незвичайний автомобіль в гірляндах.

Також ми раніше писали, що українці ошелешили планами святкування Нового року. Думки громадян стосовно свят розділилися.