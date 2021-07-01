У Харкові замордований поні катає на собі людей, а його б'ють

Поні мучать на площі Свободи, зазначає автор ролика. Також він закликає батьків не катати на тваринах своїх дітей.

"Трохи про поводження з "прокатними" тваринами на пл. Свободи. Не катайте своїх діточок на цих закатованих тваринах, адже попит народжує пропозицію, тим самим ви продовжуєте страждання цих істот", - написав автор відео.

У ролику можна побачити, як господарі жорстоко б'ють тварину ногами в боки і живіт.

Звернемо увагу, що поні б'ють молоді дівчата.

Поні б'ють у Харкові (КС Харків/Telegram)

Користувачі мережі обурилися діями власників тварини й висловили свої емоції в коментарях.