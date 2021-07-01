У Харкові замордований поні катає на собі людей, а його б'ють

У Харкові власники поні із задоволенням заробляють на тварині гроші, беручи гроші з бажаючих покататися. Але сам звір знаходиться в стресі через те, що так звані власники його постійно б'ють.
Жорстоке поводження людей до тварини показали на відео в Telegram-каналі "КС Харків".
Поні мучать на площі Свободи, зазначає автор ролика. Також він закликає батьків не катати на тваринах своїх дітей.
"Трохи про поводження з "прокатними" тваринами на пл. Свободи. Не катайте своїх діточок на цих закатованих тваринах, адже попит народжує пропозицію, тим самим ви продовжуєте страждання цих істот", - написав автор відео.
У ролику можна побачити, як господарі жорстоко б'ють тварину ногами в боки і живіт.
Звернемо увагу, що поні б'ють молоді дівчата.
Користувачі мережі обурилися діями власників тварини й висловили свої емоції в коментарях.
Як ми повідомляли раніше, на українському курорті фотограф перев'язав тварині пащу і пропонував фото з ним.