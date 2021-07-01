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В Харькове замордованный пони катает на себе людей, а его избивают

Автор: Людмила Жукова

В Харькове владельцы пони с удовольствием зарабатывают на животном деньги, беря деньги с желающих покататься. Но сам зверь находится в стрессе из-за того, что так называемые владельцы его постоянно бьют.

Жестокое обращение людей к животному показали на видео в Telegram-канале "КС Харьков".

Пони мучают на площади свободы, отмечает автор ролика. Также он призывает родителей не катать на животных своих детей.

"Немного про обращение с "прокатными" животными на пл. Свободы. Не катайте своих детишек на этих замученных животных, ведь спрос рождает предложение, тем самым вы продолжаете страдание этих существ", - написал автор видео.

В ролике можно увидеть, как хозяева жестоко бьют животное ногами в бока и живот.

Обратим внимание, что пони бьют молодые девушки.

Пони избивают в Харькове (КС Харьков/Telegram)

Пользователи сети возмутились действиями владельцев животного и высказали свои эмоции в комментариях.

  • Очень жаль, но если они перестанут приносить доход, то, вероятнее всего, их мучения прекратятся из-за голодной смерти.
  • Этих пони нужно забрать, а владельцев крупно оштрафовать. Животных эксплуатируют в адских условиях. С раннего утра и до позднего вечера на жаре без еды и воды катают детей. Это садизм!
  • Вообще не понимаю, как можно использовать так животных в городе, такая жестокость.
  • А девок лишить работы и штраф пусть платят, как минимум.

Как мы сообщали ранее, на украинском курорте фотограф перевязал животному пасть и предлагал фото с ним.

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