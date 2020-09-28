У Харкові помітили гігантських павуків: де живуть і як виглядають (фото)

У Харкові в неділю ввечері, 27 вересня, на великому проспекті недалеко від метро ім. Юрія Гагаріна місцеві жителі помітили гігантського павука. Як коментують очевидці, павуки такого розміру тут були помічені вперше. Автор фотографії стверджує, що ці тварини – не місцеві. Фото і подробиці – читайте в нашій статті.

В співтоваристві "Х**вий Харків" в каналі в Telegram опублікували фотографію павука значних розмірів, якого помітили біля метро ім. Гагаріна.

"На Гагаріна були помічені павуки, о***вшого розміру і, судячи з усього, не місцеві", - написали у підпису до опублікованого знімка.

У Харкові водяться величезні павуки (фото: Х**вий Харків)

Відзначимо, що багато павуків можуть бути отруйними, тому близько до них підходити не варто.

Варто відзначити, що нещодавно в Ужгороді дитину вкусив рідкісний отруйний павук. Павук ховався в малині, і дитина випадково поклала його в рот разом з ягодою, яку зірвала. Тут же він відчув пекучий укус павука на губі. Через деякий час губа дитини сильно розпухла і боліла. Муки припинилися тільки після допомоги медиків.

Раніше повідомлялося, що в Україні на популярному курорті туристку вкусив смертельно небезпечний павук - 32-річну жінку після нападу каракурта ("чорної вдови") госпіталізували.

Нагадаємо також, нещодавно під Києвом дитину вкусила невідома отруйна змія, після чого 13-річного хлопчика госпіталізували в клініку і дивом врятували.