У Харкові помітили аномальне нашестя лелек на міському звалищі (відео)

У Харкові на місцевому звалищі в районі Рогані на околиці міста помітили аномальне нашестя лелек на місцевому звалищі.

Очевидці незвичайного явища зняли відео і виклали його на каналі Telegram "Труха Харків".

На кадрах, зроблених з вікна автомобіля, спочатку з'являються кілька лелек, а потім далеко видно десятки, а то і сотні птахів.

"На Роганському звалищі - навала лелек. Природа аж настільки очистилася?" - підписано відео.

У Харкові навала лелек на звалищі (відео: YouTube)

Відзначимо, що основною їжею лелек є дрібні хребетні і різні безхребетні тварини. Серед них є жаби, вужі та гадюки, а також великі коники і сарана. Тому поява величезної кількості лелек на звалищі виглядає тим більш дивно.

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