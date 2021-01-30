ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Харкові біля вокзалу спалахнула і вщент згоріла маршрутка: відео НП

Автор: Володимир Костирін

У Харкові загорівся пасажирський автобус на зупинці серед білого дня, і в результаті займання транспорт повністю згорів. Інцидент стався 30 січня в Основ'янському районі на вулиці Привокзальній біля вокзалу "Основа".

Як повідомили у прес-службі ДСНС в Харківській області, в результаті події ніхто не постраждав.

Так, при виникненні пожежі пасажирів у салоні не було, тому водій самостійно вийшов з автобуса і викликав пожежників.

Повідомлення про займання маршрутки "Богдан" надійшло на номер "101" близько години дня.

Зазначається, що на момент прибуття вогнеборців до охопленого вогнем автобусу площа пожежі становила 18 "квадратів".

У ДСНС показали фото з місця події.

У Харкові біля вокзалу згоріла маршрутка (фото: kh.dsns.gov.ua)

Попередньо було встановлено, що маршрутка №225 спалахнула в результаті запуску двигуна, розповіли у прес-службі обласного управління Нацполіції.

У мережі також з'явилося відео пожежі.

Популярні новини

Відео: У Харкові спалахнула і вщент згоріла маршрутка біля вокзалу 30 січня

Раніше повідомлялося, що в грудні у Львові загорівся автобус з пасажирами прямо на ходу.

Також ми писали про те, що в листопаді у Києві загорілася маршрутка буквально за секунди - в мережі показали відео жахливої пожежі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Харківпожежамаршруткапассажиры