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У Харкові водій тролейбуса здивувала незвичайним заняттям під час руху: обурливе відео

Автор: Тетяна Самарук

У Харкові водійка міського тролейбуса обурила пасажирів своїм вчинком. Зокрема, жінка під час руху відволікалася на мобільний телефон та з кимось переписувалася, а між словами поглядала на дорогу і крутила кермо.

Відео опублікували в Telegram-каналі "ХС Харків".

Так, на кадрах видно, як жінка за кермом громадського транспорту зазирає в телефон під час руху. В той самий час вона встигає крутити кермо і брати з пасажирів гроші за проїзд.

"Оць це називається досвід. Майстер-клас від водія 11 тролейбуса", - йдеться під відео.

У мережі користувачі обурилися побаченим. До того ж більшість вважає, що це небезпечно для пасажів та інших автомобілістів.

  • Через таких людей багато аварій на дорогах;
  • Який жах!;
  • Вона, мабуть, ще й дрімає за кермом;
  • Чекаємо виписаного штрафу;
  • Профі;
  • А чому їй зауваження ніхто не зробив.

Раніше ми повідомляли, що у Києві маршрутку "затопило" під час дощу.

Також ми писали, що у Миколаєві водій викинув грубого пасажира з автобуса і побив.

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троллейбус