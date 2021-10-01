У Харкові власник закладу потрапив у мовний скандал: "я живу в Україні, на жаль" (відео)

У Харкові в закладі, де продають чебуреки, продавець та співвласник закладу назвав україномовних громадян "рагулями".
Про інцидент у харківському закладі громадського харчування розповів активіст Сергій Стерненко.
Так, чоловік, на ім'я Владислав прийшов у заклад "7ЧБРК" і хотів зробити замовлення, а продавець і один зі співвласників закладу відмовився спілкуватися з ним українською і назвав українськомовних громадян "рагулями".
Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькому патрульний відмовився спілкуватися українською мовою.
Також ми писали про те, що перед цим мовний скандал стався в Києві в тенісному таборі.