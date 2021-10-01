У Харкові власник закладу потрапив у мовний скандал: "я живу в Україні, на жаль" (відео)

Так, чоловік, на ім'я Владислав прийшов у заклад "7ЧБРК" і хотів зробити замовлення, а продавець і один зі співвласників закладу відмовився спілкуватися з ним українською і назвав українськомовних громадян "рагулями".

"Чому я маю говорити саме українською, а не китайською. Для мене це - насильство і для 99,9% людей, які до мене сюди приходять. Я живу в Україні, на жаль", - сказав чебуречник.

Через деякий час ще один співвласник закладу підійшов та вибачився за свого партнера перед покупцем.

Як відомо, з 16 січня діяти почав "Закон про мову". Він гарантує кожному обслуговування державною мовою. Клієнти можуть говорити будь-якою мовою. Якщо відвідувач звертається до персоналу російською, англійською чи іншою мовою, тоді можна переходити на неї. Відмовити клієнтові, якщо він говорить українською мовою, не можна.