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У Харкові вандали поглумилися над "монументом незалежності": усі деталі

STYLERПодії    06.05.2019 - 14:29
У Харкові вандали поглумилися над "монументом незалежності": усі деталі
Вандали розгромили монумент незалежності у Харкові (колаж: РБК-України)

"Монумент незалежності" простояв у Харкові майже 30 років

"Монумент незалежності", встановлений ще 28 липня 1990 року, був розгромлений вандалами в центрі Харкова сьогодні, 6 травня. Про це повідомила прес-служба поліції у Харківській області.

До кам'яної плити встановленої 30 липня під час багатотисячного мітингу жителів Харкова прикріплена табличка. На пам'ятному знаку вказано що він присвячений "Самовизначенню української нації 1990 року - Декларації про державний суверенітет".

У Харкові вандали поглумилися над &quot;монументом незалежності&quot;: усі деталі

Вандали сплюндрували монумент незалежності у Харкові (фото: facebook.com/h.saltovka/)

Пам'ятний знак встановлений на вході в сад Шевченка. Вандали поламали камінь і погнули табличку, залишився недоторканим лише український прапор, що підноситься над пам'ятним знаком.

У Харкові вандали поглумилися над &quot;монументом незалежності&quot;: усі деталі

Вандали сплюндрували монумент незалежності у Харкові (фото: facebook.com/h.saltovka/)

Повідомлення про акт вандалізму надійшло в поліцію близько 8:00 у понеділок, 6 травня. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 298 (незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України.

У Харкові вандали поглумилися над &quot;монументом незалежності&quot;: усі деталі

Вандали сплюндрували монумент незалежності у Харкові (фото: facebook.com/h.saltovka/)

Нагадаємо, в Харкові підлітки трощили квартири на камеру заради лайків. Тепер юнаки повинні компенсувати заподіяну шкоду, малолітніх порушників вже розшукує поліція.

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