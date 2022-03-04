RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Харкові у таксистів, що накручують захмарні ціни, будуть забирати авто

Автор: Світлана Мащенко

В Харкові недобросовісних таксистів, що хочуть підзаробити під час військової агресії РФ, будуть карати. У водіїв просто забиратимуть авто.

Про це повідомив Володимир Тимошко, начальник управління поліції області.

За його словами, ціни на поїздку стартують від тисячі до кількох десятків тисяч гривень.

"До поліції надходять тисячі повідомлень громадян про те, що таксисти користуються військовою агресією РФ, внаслідок якої зруйнована інфраструктура Харкова, а міський транспорт не може повноцінно працювати і перевозити пасажирів. Таксисти встановлюють захмарні ціни на перевезення пасажирів містом. Суми за поїздку стартують від 1000 гривень і можуть сягати кількох десятків тисяч гривень", - повідомив він.

Тимошко заявив, що дав доручення усім підрозділам поліції виявляти таких водіїв, вилучати автівки.

Повідомити про таксистів, які перевозять пасажирів за захмарними цінами, можна за телефоном спецлінії 102.

Що відбувається в Харкові зараз, можна дивитися в нашому онлайн.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВторгнення Росії до України