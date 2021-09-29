У Харкові в спортивному центрі скаржаться на жахливі умови: всюди іржа і конфліктний персонал (відео)

Місцеві мешканці розповіли про скарги відвідувачів 29 вересня. Люди кажуть, що там нічого не змінилося з радянських часів.

На відео видно, як дівчина підставляє руку в душі й на неї тече брудна коричнева вода. Зазначається, що там навколо ще й сиплеться іржа. У роздягальнях – холоднеча, вода у басейнах теж холодна, а на доріжках плаває по 10 людей. Половина відвідувачів скаржиться, що хворіє через такі умови.

Окрім того, скаржаться, що прибиральниці "не вміють розмовляти з людьми", а саме кричать на клієнтів. До того ж басейн "Акварена" зовсім не оновлюють і не ремонтують.

"І не потрібно розповідати, що "ось же, ми вкладаємо гроші в оновлення футбольних полів". За оренду полів теж платяться гроші. І як мене, клієнта басейну, стосуються футбольні поля?", – каже відвідувачка.

Як відомо, річний абонемент у басейні "Акварена" коштує 13 тисяч гривень, а натомість піврічний – 7 тисяч гривень, а місячний – 2 000 гривень. Клієнти скаржаться, що ціни не відповідають умовам.