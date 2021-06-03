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Тяжкохворого хлопчика прийняли ряди патрульної поліції: зворушливе відео

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Харків, Четвер 03 червня 2021 08:01
Тяжкохворого хлопчика прийняли ряди патрульної поліції: зворушливе відео Фото: у Харкові патрульні здійснили мрію хлопчика (facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові патрульні здійснили мрію 9-річного Ростика Губіна. Хлопчик, який бореться з важкою хворобою, на час став правоохоронцем і навіть відправився в своє перше патрулювання.

Про цю історію, яка зворушила українців, розповіли в патрульній поліції Харківської області.

Подробиці зворушливої історії

У Ростика рак мозку, і щоб його підтримати патрульні прийняли його до своїх лав. Адже хлопчик мріє бути поліцейським і ловити злочинців.

З усіма урочистостями він склав присягу біля управління патрульних. Там дитині вручили форму, посвідчення та іменний жетон. А після цього з мигалками і сиренами Ростик поїхав патрулювати місто.

"Знайомтеся - Ростислав Губін. Однією з його найзаповітніших мрій було приєднатися до лав патрульної поліції. Вчора він втілив свою мрію в життя - хлопчик урочисто склав присягу і разом з колегами відправився на своє перше патрулювання", - діляться правоохоронці.

Відзначається, що маленький Ростик бореться з важкою недугою вже третій рік, але правоохоронці висловили надію, що дитині обов'язково вдасться подолати хворобу, і вже незабаром хлопчик буде працювати в лавах поліції.

У коментарях користувачі відзначають, що це гідний вчинок, адже "дитяча посмішка і емоції - найцінніше".

Раніше ми повідомляли, що відома українська ведуча здійснила заповітну мрію тяжкохворого хлопчика.

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