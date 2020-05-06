У Харкові вирішили відкрити метро: Кернес дав добро

Метро у Харкові хочуть відкрити 12 травня. Про намір відновити роботу підземки, незважаючи на обмеження через карантин, заявив міський голова Геннадій Кернес. Таким чином, мер Харкова не проявив солідарність зі своїм столичним колегою Віталієм Кличко, який нещодавно сам висловився про відкриття метро в Києві.

"12 травня ми хочемо запускати метро в Харкові. Ні в одній країні світу не закрили метро. Навіть в Італії та Іспанії працювало метро. У Кабміні цього не розуміють. Вони вважають, що це розсадник коронавірусу. Але це не так, тому що в підземці працюють потужні витяжки", - сказав Кернес у коментарі "Странє".

За словами мера, метро, яке в Харкові не працює з 17 березня, - найбільш зручний і доступний вид транспорту. А міська влада готова пускати у вагони поїздів "лімітовану кількість людей, щоб не було товкучки".

"Метро має їздити. У всьому іншому будемо синхронізуватися з наказами уряду",- заявив Кернес.

Мер Харкова вважає, що Кабмін на чолі з Денисом Шмигалем "діє нерозумно по відношенню до критичної інфраструктури міст". Тому харківський градоначальник хоче домогтися серйозної розмови з урядом на тему пасажирських перевезень. Але прем'єр-міністру, скаржиться Кернес, він не може додзвонитися вже тиждень.

Нагадаємо, раніше в Києві розповіли, коли запустять приміський транспорт.