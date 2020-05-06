У Києві розповіли, коли запустять приміський транспорт

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Приміський транспорт запустять з початком ослаблення карантину

Приміський транспорт запустять з початком ослаблення карантину в Києві. Про це на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Кабінет міністрів має дозволити приміське сполучення, як тільки почнеться ослаблення карантину.

"Приміський транспорт уряд пообіцяв запустити в першу чергу, з початком послаблень", - заявив Кличко.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що метро у Києві відкриється тільки за рішенням уряду. Він також додав, що "це буде не відразу". Відзначимо, в урядовому плані виходу країни з карантину відновлення роботи метро в обмеженому режимі значиться на третьому етапі. Перший етап очікується з 11 травня.

Що стосується наземного пасажирського транспорту, то на першому етапі він продовжить працювати з обмеженнями до 22 травня. У той же час у Києві запустять додаткові маршрути в ті райони, які на сьогодні недостатньо забезпечені транспортом. При цьому бізнес має самостійно вирішувати питання з підвозом працівників.