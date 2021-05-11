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У Харкові молоді люди каталися на "килимі-літаку": чим закінчилася забава (відео і фото)

Автор: Володимир Костирін

У Харкові молоді люди каталися на "килимі-літаку" вулицями міста - незвичайну конструкцію буксирував легковик, а пара в костюмах персонажів арабських казок на причепі в цей час позувала на мобілку пасажирів, які знаходяться у відкритому багажнику авто.

Про це передали в прес-службі патрульної поліції Харківської області.

За такі розваги молодих людей поплатився водій, на якого склали протоколи.

"Килим-літак" зупинили "копи" на проспекті Науки.

"Такі небезпечні забавки не припустимі на дорогах, адже можуть вартувати життя та здоров'я людей", - зазначили правоохоронці.

За порушення ПДР водія Honda оштрафували. Інспектори склали на нього адміністративну постанову ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування водієм та пасажирами засобами пасивної безпеки), ч. 1 ст. 122 (Порушення правил перевезення пасажирів та вантажів), а також адміністративний протокол за ст. 173 (Грубе порушення громадського порядку та спокою громадян) КУпАП.

Патрульна поліція показала відео інциденту на дорозі.

Відео: у Харкові молоді люди каталися на "килимі-літаку"

А також в мережі з'явилися фото хлопця і дівчини в образі Алладіна і Жасмин, які осідлали "килим-літак".

Молодий чоловік, коментуючи перерваний правоохоронцями "політ", розповів, що його "запакували" разом з килимом.

У Харкові "копи" затримали молодих людей в образі Аладдіна і Жасмин за катання на "килимі-літаку" (фото: Харків 1654 / ХХ)

Нагадаємо, раніше поліція Києва затримала Санта-Клауса за порушення ПДР.

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