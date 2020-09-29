У Харкові попрощалися з загиблими у катастрофі Ан-26: фото та відео

У Харкові попрощалися з загиблими в авіакатастрофі в Чугуєві Віталієм Вільховим. Курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба отримав 90% опіків тіла і помер у реанімації 26 вересня - на наступний ранок після аварії Ан-26.

Церемонія прощання проходила на Меморіалі Слави о 9:00, розповів в Telegram голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Вільховий Віталій Богданович народився 27 червня 2000 року, він був солдатам військової служби за контрактом. В той день 20-річний хлопець став одним із 20-ти курсантів, які здійснювали навчальний політ. О 20:45 літак Ан-26Ш, бортовий номер 76 зайшов на аварійну посадку і впав всього в кілометрі від аеродрому.

Прощання з Віталієм Вільховим (фото з соцмереж)

Віталія намагався врятувати з вогню його товариш В'ячеслав Золочевський. Хлопця накрило фюзеляжем у момент аварії, що і врятувало йому життя.

Попрощатися із загиблим прийшли курсанти університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, керівництво університету, харків'яни.

У Харкові попрощалися з загиблими у катастрофі Ан-26 Віталієм Вільховим (відео: ТСН)

Лікарі кажуть, що при 90% опіків у хлопця не залишалося жодного органу і системи, які не були вражені. Шанси на виживання попри молодий вік були мізерними. В останні хвилини життя до нього пустили маму.

Всього в той день загинуло 26 осіб: 19 курсантів та 7 осіб екіпажу і старшого командування.

Раніше ми писали про нову версію аварії Ан-26 з курсантами, про яку мовчить слідство.