У Харкові попрощалися з Кернесом: хто з політиків приїхав ховати екс-мера

У Харкові 23 грудня прощаються з Геннадієм Кернесом, який помер від ускладнень коронавірусу. Труна з тілом колишнього мера знаходиться в будівлі ХАТОБ, де проходить церемонія прощання.

На скорботну подію приїхав друг і соратник Кернеса Михайло Добкін. Він приніс квіти до труни, дав коментар журналістам і швидко поїхав. Про це пише видання "Телеграф".

Михайло Добкін приїхав провести в останню путь Кернеса (фото: telegraf.com.ua)

Також на похоронах присутні мер Києва Віталій Кличко, депутат Харківської облради Євген Мураєв, бізнесмен Павло Фукс і нардеп Вадим Новинський.

Кличко, Новинський і Павло Фукс на похоронах Кернеса (фото: t.me/kharkov_now)

Також повідомляється, що на церемонію прийшов пасинок Кернеса Родіон, а також старший син Геннадія Кирило. Вони поклали квіти на могилу батька.

Зазначимо, що відспівують колишнього главу Харківської міськради в Кафедральному Соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Труну з тілом Кернеса доставили сюди ще ввечері 22 грудня. Церемонія почалася о 7 ранку 23 грудня. Всі дороги навколо собору перекриті для транспорту. Біля будівлі збираються люди з квітами. Всередину собору пускають тільки за списками.

До речі, в день прощання з мером у місті оголошено траур, а в Оперному театрі запланована 4-х годинна панахида.

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