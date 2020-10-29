У Харкові поліція "ловила" пасажирів без маски у вагонах метро: з'явилося відео 

Поліція разом з працівниками метрополітену Харкова спустилася у підземку і провела там рейд. Копи заходили до вагонів і перевіряли, чи всі пасажири їдуть в масках. Максимальне покарання за проїзд без маски для громадян - штраф до 34 тисяч гривень.

За інформацією правоохоронців, рейд проводився 28 жовтня поки лише на станції "Проспект Гагаріна" у зв'язку зі стрімким поширенням хворим на коронавірус.

Так, поліцейські в складі п’яти груп заходили до вагонів метро і дивилися, чи перебувають пасажири у масках. У кого з людей їх не було, виводили з вагонів.

Перевірка масок у пасажирів метро

Також правоохоронці перевіряли дотримання маскового режиму і на самій станції.

Поки поліцейські адміністративні протоколи на пасажирів не складали, з ними провели роз'яснювальну бесіду і пояснили, чому важливо і необхідно одягати у громадському транспорті маски чи респіратори.

Однак, якщо під час наступних перевірок люди систематично будуть порушувати карантинні вимоги, щодо них будуть складати адмінпротоколи. А це штраф: від 17 до 34 тисяч гривень для громадян і для посадових осіб від 34 до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, експерт з питань імунології та вірусології Світлана Доан висловила думку, що потрібно закрити всі школи в країні і бажано метро та громадський транспорт, щоб уникнути стрімкого зростання COVID-19.

Також раніше повідомлялося, що в Україні уряд продовжив режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року через пандемію коронавірусу.