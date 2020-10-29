Закрити метро і школи: медик розповіла, як зупинити COVID-19 в Україні

Вірусолог розповів, що потрібно закрити школи (колаж РБК-Україна)

Український вірусолог розповів, що потрібно зробити, щоб стримати захворюваність COVID-19

В Україні стрімко зростає захворюваність коронавірусом і кожен день в країні фіксуються антирекорди. Експерт з питань імунології та вірусології Світлана Доан вважає, щоб уникнути стрімкого зростання інфекції, потрібно закрити всі школи в країні і бажано метро та громадський транспорт. На думку медика, такі заходи будуть ефективними.

"З епідеміологічної точки зору зараз назріла ситуація, коли треба проводити якісь ізоляційні, розмежувальні заходи – заборона на масові заходи, однозначно школи відправити на карантин", – сказала Світлана "Обозревателю".

Медик зазначила, що звичайно всі ці заходи відіб'ються на економіці, але вони можуть спрацювати.

"Наскільки жорстко, варто відразу закривати метро, зупиняти громадський транспорт – не можу сказати. Звичайно, було б добре на все це вплинути, але ми розуміємо, що бізнес є бізнес, робота є робота, і ми не знаємо, наскільки це буде можливо", – зауважила вірусолог.

Світлана Доан звернула увагу, що в Україні грубо порушуються рекомендації самоізоляції хворих людей. За це немає належного покарання і немає людей, які будуть стежити за порушеннями. Для роботи з контактними людьми просто не вистачає лікарів.

"Ці функції покладені на сімейних лікарів, але вони займаються родинними вогнищами. Якщо мова йде про контактних для працюючих людей, то кожен випадок вимагає розслідування. Але зараз така кількість випадків, що цього зробити на рівні країни фізично неможливо", – розповіла доктор.

Як ми писали раніше, Уляна Супрун розповіла про втрату нюху при коронавірусі.