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У Харкові пацієнтці ампутували груди, хоча вона згоди не давала

Автор: Людмила Жукова

У Харкові жінці ампутували праві груди лікарі, хоча повинні були витягти тільки невелику частину молочної залози.

Про подробиці скандалу розповіли в сюжеті каналу "Україна 24".

Як все почалося

Три роки тому лікарі підозрювали у Олени Карманової злоякісну пухлину. Для точного діагнозу медики запропонували жінці нескладну операцію з вилучення фрагмента молочної залози для перевірки на гістологію. Коли операція закінчилася Олени не виявила у себе одну з грудей. Вона була в стані шоку.

"Мені вже було настільки страшно, що я погодилася. Коли я прийшла в себе після наркозу, перше питання я задала медсестрам, чи на місці мої груди. Почувши відповідь, у мене почалася істерика і шок, адже я не давала згоди на таке", – розповіла Олена.

Що кажуть лікарі

Медики стверджують, що озвучили Олені точний діагноз, але вона в нього не повірила. Єдине - хірург не зробив запис після видалення грудей.

Пацієнтка після операції звернулася в поліцію, там порушили кримінальну справу про неналежне виконання обов'язків хірургами.

Олена звернулася до суду і має намір отримати відшкодування моральної шкоди – 5 мільйонів гривень. На ці гроші вона хоче зробити операцію з відновлення грудей.

Як ми раніше писали, у лікарні Кривого Рогу пацієнт шокував відео з палати.

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