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В Харькове пациентке ампутировали грудь, хотя она согласия не давала

Автор: Людмила Жукова

В Харькове женщине ампутировали правую грудь врачи, хотя должны были извлечь только небольшую часть молочной железы.

О подробностях скандала рассказали в сюжете канала "Украина 24".

Как все началось

Три года назад врачи подозревали у Елены Кармановой злокачественную опухоль. Для точного диагноза медики предложили женщине несложную операцию по извлечению фрагмента молочной железы для проверки на гистологию. Когда операция закончилась Елены не обнаружила у себя одной груди. Она была в состоянии шока.

"Мне уже было настолько страшно, что я согласилась. Когда я пришла в себя после наркоза, первый вопрос я задала медсестрам, на месте ли моя грудь. Услышав ответ, у меня началась истерика и шок, ведь я не давала согласия на такое", – рассказала Елена.

Что говорят врачи

Медики утверждают, что озвучили Елене точный диагноз, но она в него не поверила. Единственное - хирург не сделал запись после удаления груди.

Пациентка после операции обратилась в полицию, там возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей хирургами.

Елена обратилась в суд и намерена получить возмещение морального ущерба – 5 миллионов гривен. На эти деньги она хочет сделать операцию по восстановлению груди.

Как мы ранее писали, в больнице Кривого Рога пациент шокировал видео из палаты.

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