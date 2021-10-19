У Харкові хлопець не хотів платити за проїзд і розбив ногою двері тролейбуса (відео)

У Харкові хлопець відмовився платити за проїзд у тролейбусі та агресивно реагував на зауваження. Зокрема, коли його вигнали з транспорту, то він розбив скло дверей.

Так, інцидент стався 18 жовтня, приблизно о 22:00 у тролейбусі №34.

На відео видно, що півтори хвилини триває словесна суперечка. Поміж того, що хлопець відмовився оплачувати проїзд, то він ще й почав лаятись в бік одного з пасажирів. Згодом грубіяна кілька чоловіків витягнули із транспорту.

Також після того, як зловмисника вигнали з салону, то він ще й спробував туди повернулись. Однак, коли двері транспорту зачинилися, зловмисник розтрощив їх ударом ноги.

У коментарях користувачі пишуть, що хлопець був в неадекватному стані й напідпитку.