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У Харкові хлопець не хотів платити за проїзд і розбив ногою двері тролейбуса (відео)

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Харків, Вівторок 19 жовтня 2021 15:20
У Харкові хлопець не хотів платити за проїзд і розбив ногою двері тролейбуса (відео) У тролейбусі Харкова чоловік відмовився платити за проїзд (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові хлопець відмовився платити за проїзд у тролейбусі та агресивно реагував на зауваження. Зокрема, коли його вигнали з транспорту, то він розбив скло дверей.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Труха Харьков".

Так, інцидент стався 18 жовтня, приблизно о 22:00 у тролейбусі №34.

На відео видно, що півтори хвилини триває словесна суперечка. Поміж того, що хлопець відмовився оплачувати проїзд, то він ще й почав лаятись в бік одного з пасажирів. Згодом грубіяна кілька чоловіків витягнули із транспорту.

Також після того, як зловмисника вигнали з салону, то він ще й спробував туди повернулись. Однак, коли двері транспорту зачинилися, зловмисник розтрощив їх ударом ноги.

У коментарях користувачі пишуть, що хлопець був в неадекватному стані й напідпитку.

  • Не знайшов грошей, щоб оплатити проїзд, за те знайде аби відремонтувати двері;
  • Мабуть, він собі ще й ногу зламав. Так зігнувся вкінці;
  • Завтра вже буде вибачитися;
  • В транспорті ні одного немає в масці;
  • Та він п'яний, ще пошкодує про свій вчинок;
  • Він під чимось, такий знервований. Невже важко було заплатити.

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі пасажири маршрутки виштовхали чоловіка з салону.

Також ми писали, що у Києві мати-передозниця їздить з малюком у транспорті.

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