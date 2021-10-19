У Харкові хлопець не хотів платити за проїзд і розбив ногою двері тролейбуса (відео)
У Харкові хлопець відмовився платити за проїзд у тролейбусі та агресивно реагував на зауваження. Зокрема, коли його вигнали з транспорту, то він розбив скло дверей.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Труха Харьков".
Так, інцидент стався 18 жовтня, приблизно о 22:00 у тролейбусі №34.
На відео видно, що півтори хвилини триває словесна суперечка. Поміж того, що хлопець відмовився оплачувати проїзд, то він ще й почав лаятись в бік одного з пасажирів. Згодом грубіяна кілька чоловіків витягнули із транспорту.
Також після того, як зловмисника вигнали з салону, то він ще й спробував туди повернулись. Однак, коли двері транспорту зачинилися, зловмисник розтрощив їх ударом ноги.
У коментарях користувачі пишуть, що хлопець був в неадекватному стані й напідпитку.
- Не знайшов грошей, щоб оплатити проїзд, за те знайде аби відремонтувати двері;
- Мабуть, він собі ще й ногу зламав. Так зігнувся вкінці;
- Завтра вже буде вибачитися;
- В транспорті ні одного немає в масці;
- Та він п'яний, ще пошкодує про свій вчинок;
- Він під чимось, такий знервований. Невже важко було заплатити.
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