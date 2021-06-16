У Харкові хлопець намагався накласти на себе руки в ТРЦ у відвідувачів на очах (відео)

У Харкові молодий чоловік спробував скоїти самогубство в торгово-розважальному центрі. Хлопець вирішив кинутися вниз з балкона 4-го поверху будівлі на очах в інших відвідувачів. На щастя, вчасно приспіла охорона, і трагедію вдалося запобігти.

Інцидент стався сьогодні ввечері в ТРЦ "Нікольський" в центрі міста.

На кадрах видно, що харків'янин переліз через перила, і вже збирався зробити фатальний крок. У цю мить його хапає за руку охоронець ТРЦ, потім підключається ще один відвідувач, і разом вони змогли витягнути зневіреного хлопця всередину.

Молодий чоловік чинив опір, і його довелося спускати вниз до стійки адміністрації торгцентру просто на плечі.

У Харкові в ТРЦ чоловік намагався скоїти самогубство (колаж з фото t.me/h_saltovka)

Опісля на місце інциденту викликали поліцію, і суїцидником зайнялися правоохоронці.

За словами очевидців, накласти на себе руки хлопець вирішив через нерозділене кохання.

Як поінформували в Головному управлінні Нацполіції в Харківській області, відомості про подію були зареєстровані в Єдиному обліку заяв і повідомлень.

Відео: у Харкові хлопець намагався кинутися з 4-го поверху в ТРЦ