У Харкові поглумилися над пам'ятником полководцю-українофобу (фото)

Пам'ятник маршалу Жукову в Харкові (колаж РБК-Україна)

Пам'ятник маршалу Жукову в Харкові не раз піддавався оскверненню

У Харкові поглумилися над пам'ятником маршалу Георгію Жукову. Постать полководця не раз скидали з постаменту. На цей раз, в середу, 20 листопада, пам'ятник на проспекті Петра Григоренка облили червоною фарбою. До цього крайній раз над ним відбувалися акти вандалізму 2 червня, коли пошкодили бюст. Про це повідомили в прес-центрі Нацполіції області.

"Невідомі особи облили монумент червоною фарбою. Близько 9:30 на місце була направлена слідчо-оперативна група районного відділу поліції для збору первинного матеріалу і встановлення свідків події. Інформація по даному факту зареєстрована в журналі Єдиного обліку Немишлянського відділу поліції. Перевірка в даний час триває", - розповіли в поліції.

Поліцейські дізналися про інцидент під час моніторингу мережі інтернет. З офіційними заявами в правоохоронні органи ніхто з громадян не звертався.

У Telegram-каналі військово-патріотичної організації Фрайкор, де з'явилася фотографія з облитими бюстом, написали, що це "сьогодні нічні вітри нагадали про кривавий шлях м'ясника Жукова".

У Харкові поглумилися над пам'ятником маршалу Жукову (фото: t.me/freikorps_org)

Місцеві комунальні служби вже провели роботи з очищення бюста. Бригада працювала з самого ранку при використанні автовишки.

Варто нагадати, що раніше пам'ятник Георгію Жукову в Харкові кілька разів скидали з постаменту. Останній раз - 2 червня - пошкодили бюст. Але через місяць його відновили, як заявив мер Харкова Геннадій Кернес, за благодійні кошти. Очільник міста зазначив, що у разі чергового вандалізму бюст також відновлять.

Також відомо, що уродженець Калузької області Жуков ненавидів українців. Так, під час Другої світової війни, коли Німеччина напала на СРСР, маршал заборонив видавати зброю солдатам з України.

До речі, раніше в Одесі невідомі знесли пам'ятник Георгію Жукову.