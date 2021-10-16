У Харкові чоловік затопив 15 квартир: зрізав батареї і поїхав за кордон (фото)

За словами мешканки будинку на вулиці Миру Тетяни Новікової, навесні бачили сусіда востаннє, а потім він поїхав на заробітки, а зараз з ним зв'язатися не можуть.

"Він пиячить. Перед травневими святами бачили як він виносив, зрізав ванну. Ми самі до вчорашнього дня нічого не знали, ніхто ж до нього туди не підіймався",— каже Тетяна Новікова.

Також у родини Ольги Шевченко вода у квартирі з верхніх поверхів накопичилася у нависній стелі дитячої кімнати, тому дітей змушені тимчасово відселити.

"Спочатку ми думали, що воно промокло тільки з краю і ми частково знімемо. А коли стали знімати, воно все вогке, все кришиться, крихке, і прийшлося все знімати", — каже вона.

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Як розповів юрист Роман Чумак, відшкодувати збитки має власник квартири на п'ятому поверсі. Тому, якщо він цього не зробить, то мешканці будинку звернуться до суду з груповим позовом. Окрім того, якщо у нього немає коштів, то виконавець має право примусово продати квартиру.

"Якщо у людини немає коштів, до прикладу, ніде не працює, виконавець має право примусово продати квартиру і таку людину виселити, оскільки вже ця квартира продана, гроші будуть сплачені тим людям, які постраждали, а різниця буде видана власнику цієї квартири", — пояснив юрист.