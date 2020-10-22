У Харкові мати жорстоко побила хвору доньку в парку: відео розлютило українців

У Харкові горе-мати била свою доньку за те, що дівчинка просила довше погуляти на майданчику в парку Шевченка і покататися на гірках. Жінка завдавала удари кулаком в обличчя дитині так, що вона падала на землю.

Свідками інциденту стали випадкові перехожі, які зняли те, що відбувалося, на відео. Про це передає "ТРУХА Харків" у Telegram-каналі.

За словами жінки, яка відпочивала в парку з дитиною і бачила подібне поводження горе-матері з дівчинкою, та при інших людях удавала, ніби все гаразд. Але щойно перехожі відверталися, продовжувала екзекуцію.

"Коли та падала, мати її ще кілька разів била ногою!" - йдеться в публікації.

Також жінка каже, що дівчинка була з явними ознаками уповільненого розвитку.

"Хвора дитина, але каталася на Гірках з великим задоволенням і посмішкою, поки її не стала забирати "мама", - зазначила вона.

Дівчинка кричала: "мамо, будь ласка, я хочу трохи побути на майданчику", а у відповідь отримувала сильні удари.

Відео: В Харкові горе-мати жорстоко била дитину в парку

В мережі ролик викликав гнівну реакцію та обурення, як мати може так знущатися з власної дитини. Крім того, жінкам, які знімали на телефон те, що відбувається, також дорікнули в байдужості - мовляв, підійти та зробити зауваження ніхто не наважився.

Дійсно, а підійти і наполегливо попросити припинити? Я раз підійшла, була, правда, послана, але тітка бити дитину перестала.

Як може піднятися рука на свою доньку. Яка вона мама і жінка. Не дай Боже мати таку маму. Який жах. Як страшно. Яка жорстокість. Дивитися страшно

А підійти зупинити слабо? Чи тільки знімати вмієш?

Раніше повідомлялося, що під Хмельницьким мати побила 4-річну доньку до коми, а поліції потім заявила, ніби дитина завдала сама собі каліцтва під час нападу епілепсії.

Також ми писали про те, що у вересні в Одесі горе-мати побила дворічного сина до струсу мозку на очах у перехожих.