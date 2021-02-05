У Харкові мати кинула посеред вулиці 2-річну дівчинку і втекла

У Харкові жінка з маленькою дитиною на руках бігала по проїжджій частині ввечері, після чого просто залишила малечу на вулиці на проспекті Тракторобудівників без нагляду і втекла.

Про інцидент правоохоронцям повідомив очевидець, який залишився з покинутою матір'ю дворічною дівчинкою, щоб не сталося біди. Про це передали в прес-службі поліції Харківської області.

За словами заявника, жінка була в неадекватному стані. Після свого "марафону" на проїжджій частині вона залишила дитину саму і зникла.

Незабаром поліцейські встановили особу горе-матері. З'ясувалося, що це 30-річна харків'янка, яка підсіла на наркотики.

"Зараз встановлюється її місцезнаходження для притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці розповіли, що внесли інформацію про інцидент до Єдиного обліку Харківського районного управління поліції № 2

Саму дівчинку 2018 року народження доставили в дитячу лікарню.

Подальшу долю дівчинки буде вирішувати служба у справах дітей Московського району Харкова.

В Харкові мати кинула маленьку доньку на вулиці та втекла (фото: hk.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі мати довела підлітка до виснаження - 15-річна дівчинка важить 9 кг і майже не розмовляє.

Також ми писали про те, що нещодавно під Харковом мати залишила двох дітей в холоді та без їжі. Жителі селища побачили, що дитина гуляла вулицею лише в майці, і звернулися до поліції.