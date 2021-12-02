У Харкові комунальники на хвилинку "стали дітьми" і перетворилися на зірок мережі (відео)

У Харкові співробітники комунальних служб вирішили скоротати час і покаталися на гойдалках. Забави чоловіків зняли на відео і після цього вони стали справжніми зірками мережі.
Ролик опублікували в Telegram-каналі "Типовий Харків".
"Комунальники на вулиці 23 серпня вміють розважатися", - підписав відео автор.
У ролику можна побачити, як двоє чоловіків комунальників вирішили перепочити від роботи й згадати дитинство. На дитячому майданчику вони сіли на гойдалки і з вітерцем прокотилися.
Вони з'їжджали з гірки й раділи, як діти. Під час спуску одного чоловіка з дитячої гірки, інший заливався сміхом.
Дивіться на відео, з яким захопленням веселилися співробітники комунального сервісу.
Як ми раніше писали, в Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті, а комунальники приписали це собі.