У Харкові депутат облради вляпався у мовний скандал: як його покарають

У Харкові депутат обласної ради від "Європейської солідарності" Олександр Дорошенко під час позачергової сесії 4 березня відмовився перейти на державну мову і виступав російською.
Про це передали на Facebook-сторінці "Європейська Солідарність - Харківщина".
У політсилі обурюються такою поведінкою депутата, якому вже оголосили догану за порушення чинного закону про державну мову.
Крім того, Дорошенку загрожує виключення з фракції - в партії заявили, що відповідне питання буде розглянуто на засіданні фракції в терміновому порядку, а про результати пообіцяли проінформувати громадськість.
Більш того, його можуть позбавити мандата. Так, у зв'язку з інцидентом голова терорганізації партії в Харківській області Ірина Фриз ініціювала на засіданні фракції розгляд питання про виключення депутата з фракції для застосування в подальшому процедури імперативного мандату.
"У випадку пояснень, які фракція вважатиме аргументованими, розглянути обов’язкове відвідання курсів української мови з подальшим написанням тестів", - прокоментувала вона скандал.
Сьогодні на сесії Харківської облради Дорошенко, спілкуючись російською мовою, виступав за скорочення чисельності Департаменту Агропромислового розвитку. Коли ж один з депутатів попросив його перейти на українську, той відповів відмовою і заявив, що "буде говорити тією мовою, якою краще і впевненіше себе почуває".
Також у партії "ЄС" заявляють, що ключовий принцип діяльності депутатів їхньої фракції - це "принципи демократії, вільного волевиявлення власної точки зору, поваги до думки іншого", однак дії депутата Дорошенка "суперечать ідеологічним принципам партії та порушують ключові для нас принципи".
Раніше повідомлялося, що мовний омбудсмен розповів про покарання для депутатів за відмову говорити українською.
Нагадаємо, нещодавно в Черкасах депутати затролили свого колегу, який відмовився переходити на українську мову під час виступу з трибуни, і влаштували йому синхронний переклад.