Україна посіла дев'яте місце у світі за новими випадками COVID-19

Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на дані сайту Worldometers .

Зокрема, у США - 120 876 нових випадків, у Великій Британії - 35 577, у Туреччині - 28 873. Крім того, у РФ - 24 522 зараження, а в Індії - 23 910.

Україна з 12 034 випадками на 9 місці у світі між Іраном і Малайзією. В Європі Україна - третя.

7341 людина на добу померла від коронавірусу. За цим показником Україна на 9 місці у світі й на другому в Європі.