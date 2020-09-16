У Харкові на "алеї наркоманів" підлітки побили "копів": напилися глоду

Бійка у Харкові між поліцією і підлітками (колаж: РБК-Україна)

Бійка у Харкові сталася через те, що охоронці не пустили юнаків 17-ти та 18-ти років в аптеку

Бійка у Харкові між поліцією і підлітками сталася ввечері 15 вересня. Як повідомляється, конфлікт між підлітками напідпитку та охоронцями в одній з аптек сталася на проспекті Тракторобудівників близько дев'яти годин вечора. За офіційною інформацією зав'язалася сварка через те, що охоронці не пустили юнаків 17-ти та 18-ти років в аптеку. Причиною тому стала неадекватна поведінка з боку підлітків. Подробиці розповідає місцеве видання "АТН".

Повідомляється, що після того, як юнаків не пустили в аптеку, вони стали чіплятися до перехожих. Один з очевидців викликав поліцейських. Як повідомляє пресофіцер Московського ВП Евеліна Черепахіна, поліцейські тільки захищалися.

"Вони спробували припинити протиправні дії, в результаті чого сталася бійка. Вони кинулися на правоохоронців, правоохоронці не били їх, вони тільки оборонялися", - зазначає пресофіцер.

Також вона додала, що в результаті побиття постраждало два співробітника поліції. У них діагностовано тілесні ушкодження, в одного з них - струс мозку.

"Зараз він знаходиться в лікарні. Стан його здоров'я медики оцінюють як задовільний", - додала Черепахіна.

Місцеві жителі розповідають, чому місцеву алею назвали "алеєю наркоманів" і чому її всі обходять стороною.

"Це нормально на цьому базарі 8 аптек і 8 ломбардів? Ось ця алея знаєте як називається? "Алея наркоманів". Вона так і називається, її всі знають як "Алея наркоманів". Глід продають всім підряд, який як наркотик, чула, що й наркотики продають", - зазначає Ірина.

Бійка у Харкові між поліцією і підлітками

Вже зранку 16 вересня аптека закрита. За фактом нападу на поліцейських відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці затримали чоловіка за підозрою в нападі на поліцейських під час зіткнень в Харкові.

Також ми повідомляли, що неадекватний водій кусав і бив поліцейських.