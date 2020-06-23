Сутички в Харкові: затримано підозрюваного в нападі на поліцейських

Фото: заблокована лікарня (twitter.com/XAPKIB)

У ході зіткнень постраждали двоє поліцейських

Правоохоронці затримали чоловіка за підозрою в нападі на поліцейських під час зіткнень в Харкові. Чоловік зараз знаходиться під охороною в лікарні.

Про це повідомили у прес-службі поліції в Харківській області.

Як зазначили правоохоронці, нападником виявився 68-річний житель міста Лубни Полтавської області. За фактом нападу на правоохоронців порушено три кримінальні справи: за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. ст 2. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

"Під час досудового розслідування співробітники Шевченківського відділу поліції викрили у скоєнні даних злочинів 68-річного мешканця Полтавщини. Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, він затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Максимальне покарання із санкцій статей передбачає до 5 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

На даний момент чоловік знаходиться в лікарні з діагнозом "гіпертонічний криз".

Нагадаємо, 22 червня у Харкові пройшли протести з участю чорнобильців у зв'язку з відкриттям обласного диспансеру для прийому хворих коронавірусом, демонстранти намагалися заблокувати роботу лікарні.

Під час протесту між демонстрантами і правоохоронцями сталися сутички, двоє поліцейських були госпіталізовані з травмами.

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Автор: Игорь Литвиненко