ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Неадекватний водій кусав і бив поліцейських: деталі нападу і фото

Одеська область, Субота 08 серпня 2020 19:35
Неадекватний водій кусав і бив поліцейських: деталі нападу і фото
Неадекватний водій напав на поліцейських (колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Поліцейські постраждали через п'яного водія

Неадекватний водій напав на поліцейських в селі Таїрове на Одещині. 36-річний водій "Fiat" накинувся на патрульних, став кусатися і бити в обличчя кулаками. Намагаючись уникнути відповідальності за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння і проїзд на червоний сигнал світлофора, чоловік спровокував порушення кримінального виробництва.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції Одеської області, співробітники правоохоронних органів помітили, як місцевий житель проїхав на заборонене світло, і наказали йому зупинитися. На законну вимогу правоохоронців зловмисник не відреагував, а навпаки, додав газу, а в декількох сотнях метрів не впорався з керуванням і в'їхав в бетонну перешкоду.

Бачачи, що група реагування патрульної поліції їде слідом за ним, чоловік вийшов з автомобіля і кинувся бігти.

"Правопорушник був доставлений в Овідіопольський відділ поліції. Кількість алкоголю в крові громадянина в рази перевищувало норму. Стосовно нього склали протоколи за порушення правил дорожнього руху і управління автомобілем в стані сп'яніння. Також чоловікові оголосили про підозру в насильстві проти співробітників правоохоронних органів. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в сумі 35-ти тисяч гривень. Відповідно до санкції ч. 2 ст. 345 КК, за якою слідчі почали виробництво, йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", - повідомив начальник територіального відділу поліції Олег Чуканов.

Неадекватний водій кусав і бив поліцейських: деталі нападу і фото

Неадекватний водій кусав і бив поліцейських: деталі нападу і фото

Неадекватний водій напав на поліцейських (фото: od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше в поїзді Харків-Рахів пасажир намагався задушити провідника.

Також ми писали, що в Києві водій-неадекват побив велосипедиста за зауваження.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України полициянападпобиття
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся